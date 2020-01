Barbara Alberti ha dichiarato che avrebbe avuto delle liaison sentimentali con delle donne e ha rivelato che sarebbe pronta per averne un'altra.

Barbara Alberti ha rivelato di essere stata innamorata di alcune donne nel suo passato e ha dichiarato che sarebbe pronta a innamorarsi di nuovo di un’altra donna. In passato la scrittrice è stata sposata con Amedeo Pagani, dal quale ha avuto i suoi due figli.

Barbara Alberti: la rivelazione

Senza filtri e con il suo solito carisma, Barbara Alberti si è confessata a proposito della sua vita privata e sentimentale e ha rivelato che in passato avrebbe avuto delle liaison con delle donne: “Sono stata innamorata di alcune donne e sarei pronta ad innamorarmi di nuovo. Le donne sono interessanti a letto ma poco in amore. In verità, alle donne il maschio piace tanto: è per questo che spesso sono bisessuali”, ha confessato la scrittrice che ha detto che, qualora le ricapitasse, sarebbe pronta a innamorarsi di nuovo in maniera travolgente di un’altra donna.





Al Grande Fratello Vip intanto hanno fatto discutere alcune delle affermazioni shock fatte dalla Alberti su Imma Battaglia, moglie di Eva Grimaldi ed ex compagna di Licia Nunez, altra concorrente della casa più spiata d’Italia.