Le pesanti critiche di Joe Bastianich nei confronti di Carlo Cracco, da lui definito "presuntuoso" e "facilmente rimpiazzabile"

Sono noti a molti i pungenti attacchi rivolti da Joe Bastianich nei confronti di Carlo Cracco di qualche tempo fa. Tra alti e bassi, di fatto, i due chef sono stati protagonisti insieme di due stagioni di Masterchef Italia nonché di Mille Miglia 2019, la storica gara tra auto d’epoca. Abituati entrambi a essere i capi indiscussi dei rispettivi fornelli, Bastianich e Cracco hanno peraltro spesso avuto delle pesanti discussioni anche durante il noto cooking show di casa Sky.

Joe Bastianich contro Cracco

Se, come di suol dire, due polli non possono stare nel medesimo pollaio, il comportamento delle due Star ne è la riprova. Spesso in rotta aperta nel corso delle puntate di Masterchef, entrambi hanno sempre mostrato un forte spirito di competizione. Ad ogni modo, proprio in occasione dell’addio di Carlo Cracco dal programma, Joe Bastianich si dimostrò parecchio tagliente nei saluti.





Nessuno immaginava che dietro le battute e gli scherzi in tv si celasse una così grande rivalità.

Poco prima dell’inizio della prima edizione di Celebrity Masterchef con Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo, lo stesso Joe Bastianich aveva commentato aspramente le capacità del collega. In quell’occasione l’imprenditore americano definì difatti Cracco come “presuntuoso”, sostenendo che fosse tranquillamente rimpiazzabile. Tali dichiarazioni avvennero dopo l’allontanamento volontario di Cracco nella successiva edizione dello show. Forse ancora preso dalla foga del momento, Bastianich stroncò così senza nessuna pietà il collega veneto.