Emis Killa e Tiffany si sono lasciati: i motivi

Emis Killa e Tiffany si sono detti addio: nell'annuncio via social la coppia ha spiegato perché abbia deciso di separarsi.

Dopo 8 anni d’amore Emis Killa e la fidanzata Tiffany Fortini, madre di sua figlia Perla Blue, si sono detti addio. Il rapper e la fashion blogger si sono lasciati dopo un periodo di alti e bassi e hanno deciso di annunciarlo pubblicamente attraverso i social.

Emis Killa e Tiffany

A sorpresa Emis Killa e la fidanzata Tiffany si sono detti addio dopo più di 8 anni insieme: la coppia ha avuto insieme una figlia, Perla Blue, e finora erano sembrati saldi e più innamorati che mai. Stando a quanto confessato da entrambi via social la decisione di lasciarsi sarebbe stata del tutto consensuale, e i due avrebbero anche deciso di mantenere rapporti pacifici per il bene della loro bambina.

Emis Killa ha specificato nel suo post social che gradirebbe “silenzio” sulla vicenda, e ha anche affermato che lui, Tiffany e Perla Blue continueranno ad essere una famiglia (stando a quanto da lui affermato vedrà sua figlia tutti i giorni).

Subito dopo che il rapper ha postato il suo annuncio si è aggiunta anche Tiffany a spiegare ulteriormente i motivi della loro separazione: la fashion blogger ha dichiarato che lei e Killa si sarebbero separati per uno scambio di vedute dissimile. Anche lei ha specificato che, nonostante la separazione in atto, lei e il rapper faranno di tutto per mantenere buoni rapporti e far sì che la loro famiglia resti unita anche durante un momento così difficile. Entrambi hanno chiesto ai fan di rispettare il loro silenzio sulla vicenda, ma l’annuncio della coppia ha già suscitato grande clamore sul web.