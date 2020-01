Harry, Meghan e i regali da restituire alla Regina

Harry e Meghan devono restituire i regali di Natale alla Regina Elisabetta: il comunicato di Buckingham Palace.

Oltre al titolo di altezze reali, Harry e Meghan dovranno rinunciare anche ai regali natalizi di nonna Elisabetta. Dopo il vertice familiare a Sandringham, arriva il “vero” discorso di Natale della Regina inglese.

La Regina rivuole i regali di Harry e Meghan

A Propaganda Live, su La7, arriva il “vero” discorso di Natale della Regina Elisabetta: in un divertente doppiaggio, la sovrana inglese viene ripresa mentre elenca una lista di oggetti che i Duchi del Sussex dovrebbero restituire dopo la “Megxit”. Nell’elenco compaiono così “il retino da spiaggia”, “la parrucca di silicone” e “i copertoni che stavano all’Oviesse”. L’esigente nonnina mette anche in guarda il nipote su una valigia, “che se non me la pulisci te la spacco”.

Le rinunce della “Megxit”

A parte gli scherzi, la giovane coppia è davvero impegnata a portare a termine la “scissione” dalla famiglia reale.

I “regali” della Regina a cui Harry e Meghan hanno realmente rinunciato sono il titolo di altezze reali e le entrate dei fondi pubblici. I due, inoltre, intendono restituire i 2,4 milioni di sterline di denaro dei contribuenti, impiegati per la ristrutturazione di Frogmore Cottage, la loro residenza.

E a pochi giorni dal vertice familiare a Sandringham, in cui la Regina ha ufficialmente accolto la richiesta dei nipoti di lasciare le cariche reali, arriva il Comunicato di Buckingham Palace che illustra la futura vita dei coniugi. Secondo le regole redatte da esperti e consiglieri di corte, Harry e Meghan “non riceveranno più fondi pubblici per impegni reali” e “non rappresenteranno più formalmente la regina”. Ma fra pratiche e dettami emerge anche un pensiero personale della Regina Elisabetta: “Harry, Meghan e Archie saranno sempre amati membri della mia famiglia.

Riconosco le difficoltà cui hanno dovuto far fronte a causa della pressione negli ultimi due anni e sostengo il loro desiderio per una vita più indipendente”.