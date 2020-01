Non c'è pace per Ultimo: lui e la fidanzata Federica Lelli si sono detti di nuovo addio dopo che durante l'estate avevano deciso di riprovarci.

Stando alle prime indiscrezioni, Ultimo – al secolo Niccolò Moriconi – e la fidanzata Federica Lelli si sarebbero nuovamente lasciati: la giovane è stata pizzicata a Roma durante la sua festa di compleanno. Assente invece il cantante, con cui da diversi mesi la relazione procedeva in maniera altalenante.

Ultimo e Federica si sono lasciati

Ultimo ha detto addio alla storica fidanzata, Federica Lelli. I motivi della rottura ancora non sono certi, quel che è certo è però che l’ex fiamma del cantante sarebbe stata pizzicata in un noto locale romano a festeggiare il suo compleanno e, nonostante ci fossero le persone a cui lei è più legata, il cantante sarebbe stato assente. Ultimo ha specificato che quando è concentrato sulla propria attività lavorativa tenderebbe a far passare un po’ in secondo piano le questioni legati al proprio privato e forse anche per questi motivi con Federica la liaison non sarebbe durata.

I due non sono nuovi alle rotture, e infatti si erano già separati più volte nei mesi scorsi: “Ho perso l’amore per colpa degli impegni, il successo ti dà sicuramente tanto sul palco, ma ti toglie troppo nella vita”, aveva dichiarato Ultimo, confessando anche quando gli sarebbe mancata la fidanzata durante quel periodo.

A sorpresa i due erano tornati insieme per la gioia dei fan e a confermare il ritorno di fiamma era stato lo stesso cantante. Fiorello aveva anche promesso loro scherzosamente che avrebbe fatto “da testimone” alle loro nozze, ma a quanto pare la liaison sarebbe di nuovo naufragata in un nulla di fatto.