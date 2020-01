Paura per i concorrenti del Grande Fratello Vip: dopo il primo richiamo ufficiale sembra chiaro che presto ci saranno delle conseguenze.

Al Gf Vip c’è stato un primo richiamo ufficiale verso i concorrenti che, stando a quanto detto loro dalla produzione della Casa, non avrebbero rispettato le regole del gioco. Oltre ad andare incontro ad una penale pertanto, tutti i gieffini di questa edizione sono stati invitati a fare delle nomination.

Gf Vip: il richiamo ufficiale

Durante il freeze a cui sono stati sottoposti i concorrenti qualcuno si è mosso, non rispettando la regola imposta dal programma. Per questo il Grande Fratello Vip avrebbe deciso di decurtare ai concorrenti 60 euro dalla spesa settimanale. Il programma ha fatto sapere anche ai concorrenti che dovranno mandare qualcuno in nomination, e al più presto: “Tre di voi, a sorte, faranno delle Nomination palesi, scrivendo il nome del VIP e il motivo della scelta, su un foglio firmato, che dovrà appendere a un filo appeso in cucina”, ha fatto sapere con un comunicato il Grande Fratello.





Per quanto riguarda le minori scorte di cibo i concorrenti non si sono mostrati particolarmente preoccupati, e anzi Clizia Incorvaia ha fatto sulla questione un po’ d’ironia dichiarando anche che questa settimana sarà “detox”.

Tra i concorrenti intanto ferve l’attesa per sapere chi sarà il prossimo a lasciare il programma dopo che gli ultimi a finire in nomination sono stati Carlotta Maggiorana e Ivan Gonzalez, che ora dovranno vedersela al televoto. La questione ha creato una certa acredine anche tra Antonella Elia e Adriana Volpe: la prima infatti avrebbe certamente voluto che in nomination finisse Fernanda Lessa, con cui l’antipatia sarebbe ormai manifesta a tutti.