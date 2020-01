Un uomo visibilmente alterato avrebbe aggredito Martina Nasoni e sua madre alla stazione di Terni: lo sfogo dell'ex gieffina.

L’ex vincitrice del Grande Fratello Martina Nasoni ha fatto sapere attraverso i social che sarebbe stata aggredita insieme a sua madre da uno sconosciuto. Per fortuna le due si trovavano in un luogo pubblico e pertanto sarebbero riuscite a contattare tempestivamente le forze dell’ordine.

Aggressione a Martina Nasoni

Un grande spavento per Martina Nasoni e sua madre: l’ex vincitrice del Grande Fratello e la donna sarebbero state aggredite da un perfetto sconosciuto che avrebbe iniziato a minacciarle e a spingerle nella stazione di Terni. Le due donne sarebbero riuscite a mettersi in salvo e ad allertare le forze dell’ordine, che le avrebbero scortate fin dentro il treno. Nonostante lo spavento non ci sarebbero state conseguenze gravi per le due donne, e Martina Nasoni ha scritto un lungo post via social per ringraziare le forze dell’ordine e un ragazzo che le avrebbe aiutate a mettersi in salvo.





Non è chiaro se l’uomo che ha tentato di aggredire le due donne volesse rapinarle, e per il momento sembra che Martina Nasoni abbia ripreso la sua vita di sempre e sia tornata ad essere serena. Recentemente l’ex gieffina era di nuovo balzata alle cronache per la sua confessione su Daniele Dal Moro, di cui lei sarebbe ancora innamorata. Lui avrebbe deciso invece di cercare l’amore a Uomini e Donne, e pertanto non si sa se i due avranno occasione di tentare ancora una volta a stare insieme. “Soffro, perché sono innamorata di lui. Lo so, è la prima volta che lo dico apertamente: Daniele pretendeva che vivessimo la nostra storia con riservatezza”, ha dichiarato Martina Nasoni.