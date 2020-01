Daniele Dal Moro sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne? Tutte le novità sull'ex gieffino che aveva fatto impazzire milioni di telespettatrici

L’ultimo gossip apparso in rete nelle scorse ore riguarda il bel Daniele Dal Moro. Tali rumors sostengono che l’ex gieffino potrà diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne. Pare infatti che lo stesso Daniele abbia lasciato sui social alcuni indizi che lo riporterebbero direttamente allo show di Maria De Filippi. Il Trono Classico sta intanto per perdere un protagonista, ossia Giulio Raselli, ormai vicino alla scelta. Pertanto potrebbe presto essere necessario l’arrivo di rinforzi.

Al momento sull’ambito trono del popolare dating show mariano ci sono Carlo Pietropoli e Sara Amira. L’arrivo di un terzo tronista potrebbe dunque essere più che plausibile. Anche se al momento la presenza di Dal Moro non è stata confermata ufficialmente, alcuni elementi lasciano pensare che l’ex gieffino potrebbe arrivare presto alla corte della De Filippi.

Daniele Dal Moro tronista?

Daniele Dal Moro avrebbe dunque mostrato dei movimenti sospetti su Instagram, dove ha iniziato a seguire alcuni agenti Mediaset.

Un altro indizio giunto proprio nelle scorse ore riguarderebbe l’annullamento da parte del giovane di una serata a causa di impegni in tv.





Nel comunicato in questione non vengono specificati gli ‘impegni contrattuali televisivi’ di cui si parla. Ma sapendo che i tronisti non possono fare serate, il mistero si fa ancora più fitto. Sapremo dunque se Daniele Dal Moro sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne solo a partire dalla prossima registrazione. Nel contempo i fan del programma sono già in subbuglio.