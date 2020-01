Giulia De Lellis ai fan: “Non ci deve fermare l’acne sulla faccia”

Giulia De Lellis non ha nascosto ai fan i propri problemi d'acne e ha svelato loro gli stratagemmi che avrebbe trovato per curarla.

Giulia De Lellis ha confessato ai fan su Instagram di aver sofferto di gravi problemi d’acne: l’ex gieffina ha rivelato che le sarebbe venuto un grave sfogo sul volto dopo un periodo di stress, e ha spiegato come avrebbe fatto a guarire attraverso alcune semplici strategie.

Giulia De Lellis e l’acne

Con un messaggio positivo per i suoi fan, Giulia De Lellis è tornata a incoraggiare tutti coloro che soffrano d’acne: “Non dobbiamo vergognarci!”, ha detto. L’ex gieffina ha anche postato alcune delle foto dell’ultimo periodo in cui avrebbe sofferto del fastidioso inestetismo, e ha rivelato che sarebbe riuscita a guarire solo dopo aver consultato un dermatologo. Per migliorare la situazione della propria pelle avrebbe dunque preso delle drastiche contromisure: un cambio di dieta (privandosi dei latticini) e una detersione più accurata.





La fidanzata di Andrea Iannone ha confessato anche che lo sfogo d’acne le sarebbe venuto a seguito di un periodo di forte stress, dovuto soprattutto ai numerosi impegni di lavoro. Per quanto riguarda la vita privata invece tutto procederebbe a gonfie vele: Andrea Iannone le ha organizzato una splendida sorpresa per il suo compleanno e secondo indiscrezioni i due potrebbero presto convolare a nozze. All’anulare della De Lellis è spuntato anche un grosso anello, e pertanto le voci in circolazione sulle loro imminenti nozze si sarebbero fatte sempre più insistenti. Per il momento né lei né il campione di moto GP hanno confermato o smentito l’indiscrezione.