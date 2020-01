Iannone, la romantica dedica a Giulia De Lellis per il suo compleanno

Andrea Iannone e Giulia De Lellis convoleranno presto a nozze? La romantica dedica del pilota alla sua amata farebbe ben sperare in tal senso.

Nel giorno del compleanno di Giulia De Lellis il fidanzato Andrea Iannone le ha scritto una romantica dedica. Si vocifera che presto la coppia potrebbe convolare a nozze, e i due hanno offerto dettagli a tal proposito.

Iannone: dedica a Giulia

L’amore procede a gonfie vele tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis e così, nel giorno del compleanno dell’influenzar, il fidanzato non ha perso tempo e le ha scritto una romantica dedica parlando del loro amore: “Sei entrata nella mia vita solo pochi mesi fa, portando sorrisi infiniti pieni d’amore, quello che ogni giorno mi fai sentire e provare”, ha scritto Iannone, aggiungendo che augurerebbe a Giulia di concretizzare tutti i suoi sogni, ovvero i loro sogni.





Da tempo circola la voce che i due potrebbero presto convolare a nozze o che comunque i fiori d’arancio siano uno dei loro prossimi progetti.

A tal proposito la coppia ha ammesso che ne starebbe parlando, e i fan sono già impazienti di sapere tutti i dettagli su quello che sarebbe il loro giorno più importante. L’amore tra i due è sbocciato all’indomani della rottura di Giulia De Lellis dal fidanzato storico Andrea Damante, mentre Andrea Iannone è stato legato per diverso tempo alla showgirl Belen Rodriguez.

Quest’ultima ha deciso di tornare insieme al suo ex marito, Stefano De Martino, e ha messo fine alla storia d’amore con il pilota che – secondo indiscrezioni – aveva già acquistato una casa in Svizzera tutta per loro.