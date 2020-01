Sanremo 2020: svelati i duetti di Anastasio, Diodato e Giordana Angi

Tra duetti spettacolari e vecchi successi è emerso con chi si esibiranno a Sanremo 2020 Anastasio, Diodato e Giordana Angi.

Sono stati svelati altri tre duetti al Festival di Sanremo 2020, ovvero quelli di Anastasio, Diodato e Giordana Angi. Il direttore artistico della 70esima edizione dello show, Amadeus, ha voluto che la serata del 6 febbraio fosse dedicata ad alcuni dei vecchi successi che almeno una volta siano stati interpretati, in gara o meno, durante le passate edizione della kermesse.

Sanremo 2020: i duetti

Iniziato a trapelare sempre più informazioni riguardanti questa 70esima edizione del Festival di Sanremo: per la serata dei duetti Anastasio porterà il brano Spalle al muro insieme alla Premiata Forneria Marconi. Il brano è stato scritto da Mariella Nava, vecchia conoscenza di Renato Zero che fu il primo a portare il brano a Sanremo. Diodato ha scelto invece di esibirsi in duetto con Nina Zilli, e il brano che interpreteranno insieme è 24mila baci, successo che Celentano e Little Tony presentarono al Festival nel lontano 1961.





Giordana Angi porterà invece il brano La Nevicata del ’56 in compagnia dei Solis String Quartet.

Il brano fu interpretato al Festival da una celeberrima Mia Martini. Il brano in gara di Giordana Angi s’intitola invece Come mia madre, e Arisa ha confessato che lei sarebbe stata esclusa dalla kermesse di quest’anno proprio perché anche lei come la collega avrebbe scritto una canzone inerente il suo rapporto con la madre. Amadeus avrebbe ritenuto opportuno escluderla per non avere “un doppione” all’interno dello show, a cui d’altra parte Arisa ha già preso parte per ben 9 volte.