Arisa ha rivelato perché non sarà tra i concorrenti in gara a Sanremo 2020 e ha rivelato perché Amadeus avrebbe scartato il suo brano.

A malincuore Arisa ha confessato ai suoi fan perché non sarà tra i concorrenti in gara alla 70esima edizione del Festival di Sanremo (di cui è stata vincitrice per ben 2 volte) e ha rivelato che a escluderla dallo show sarebbe stato proprio il direttore artistico di questa edizione, Amadeus.

Arisa non sarà a Sanremo

In tanti si sono chiesti se anche quest’anno Arisa sarebbe andata a Sanremo con un suo brano, ma la cantante ha messo a tacere le voci in circolazione rivelando che a “escluderla” dalla kermesse sarebbe stato il direttore artistico Amadeus. La cantante ha dichiarato infatti che il brano da lei presentato al conduttore sarebbe stato troppo simile (quanto a contenuti) al brano presentato da Giordana Angi. Lei non sarebbe rimasta male per il rifiuto visto che già sarebbe molto grata per aver avuto l’occasione di partecipare alla kermesse per ben 9 volte.





“Amadeus ha reputato la mia canzone non idonea.

Parlava di mia madre e siccome anche quella di Giordana Angi ha lo stesso tema, rischiava di essere un doppione. Mi è dispiaciuto perché per la prima volta presentavo un repertorio mio, ma pazienza”, ha dichiarato la cantante. I fan sono comunque impazienti di conoscere quelli che saranno i suoi nuovi inediti visto che, appena un anno fa, la cantante aveva rivelato che stesse vivendo un periodo di “difficoltà creativa”. Oggi Arisa sarebbe tornata più in forma che mai e ha dichiarato di non avere alcun rimpianto verso il suo passato. A Sanremo la si potrà vedere comunque in qualità di ospite per il suo duetto con Marco Masini.