Cosa fa Wanda Nara durante la pubblicità al GF Vip? La rivelazione

Wanda Nara non vuole perdersi neanche un secondo della vita dei propri figli, e così ha escogitato un sistema per stargli sempre accanto.

Wanda Nara è molto occupata per via dei suoi impegni televisivi e dei suoi voli Milano-Parigi per raggiungere suo marito, Mauro Icardi. La manager del calciatore non ha nascosto di essere preoccupata per il tempo che trascorrerebbe lontana dalla famiglia, e ha rivelato un insolito particolare su quello che farebbe durante le pause pubblicitarie al GF Vip.

Wanda Nara al Gf Vip

Come una qualsiasi mamma anche Wanda Nara soffre e si preoccupa quando è lontana dai suoi figli, e per questo avrebbe un modo tutto suo per sentirsi a loro più vicina anche quando è lontana da casa. La manager di Mauro Icardi non ha nascosto infatti che durante le pause pubblicitarie al Grande Fratello Vip userebbe quel tempo per “spiare” la sua famiglia grazie alle telecamere che avrebbe disposto in casa.

“Casa mia è piena di telecamere di sicurezza. Ne ho 43 sparse ovunque, tranne in bagno. Nelle pause del programma mi collego dal cellulare e vedo tutto quello che fanno i miei figli”, ha confessato.





Di certo non è l’unica celebrities ad usare questo stratagemma per “osservare” la sua famiglia mentre è lontana da casa: anche Chiara Ferragni userebbe lo stesso sistema per vedere cosa fanno i suoi cari, mentre Alessia Marcuzzi ha rivelato che “geolocalizzerebbe” suo figlio Tommaso quando lui esce con gli amici e che sapere sempre dove si trova sarebbe un modo per aiutarla a calmarsi. Wanda Nara ha 5 figli: tre avuti dal suo ex marito, Maxi Lopez, e altri due avuti con l’attuale marito, Mauro Icardi.