Tornata nella casa del GF Vip a seguito di un malore, Barbara Alberti ha deciso di continuare il suo percorso all'interno del reality.

Dopo essersi allontanata dalla casa del GF Vip a causa di un malore che le ha richiesto alcuni accertamenti presso una struttura sanitaria, Barbara Alberti è tornata nel programma per comunicare la sua decisione di rimanere o meno nella trasmissione. Dopo la precedente puntata aveva infatti maturato l’idea di abbandonare il reality che a suo dire l’avrebbe messa in cattiva luce mostrando i lati più ignobili di lei. “Ha rovinato l’opinione che il pubblico ha di me“, aveva detto, spiegando di non riuscire a rispettare le regole del gioco perché “siamo prima di tutto persone“.

Barbara Alberti rimane al GF Vip

Tra l’entusiasmo dei gieffini, Barbara Alberti è rientrata dalla clinica in cui era stata ricoverata e ha annunciato la sua decisione. “Sono tornata per restare e sono pronta al crimine, tremate!“, ha affermato sorridendo.

Alfonso Signorini aveva iniziato la diretta ricordando la scrittrice e chiedendo ai concorrenti se la donna fosse loro mancata. La risposta, nonostante le critiche mossegli la puntata precedente, era stata positiva. Poco dopo aveva infatti mostrato un video in cui tutti i concorrenti si auguravano che la donna stesse bene e che facesse presto il suo ritorno all’interno della Casa.

Quando la circostanza si è verificata, la scrittrice ha così esordito: “Io mi sono liberata dai miei tormenti ma mi è dispiaciuto per la mia famiglia che si è preoccupata. Nel mio lettuccio della clinica in cui mi sono recata ero a 300 metri da casa mia ma non ho pensato a casa mia, ho pensato a qua“. Pertanto la donna continuerà il suo percorso all’interno della casa, non rischiando nemmeno la nomination perché, a seguito del malore, il televoto era stato annullato.