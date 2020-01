Barbara Alberti ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip: uno stratagemma per evitare la nomination?

Barbara Alberti ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip e pertanto il programma ha fatto sapere di aver annullato il televoto. La concorrente si trovava in nomination insieme a Fernanda Lessa e Patrick Ray Pugliese, e qualcuno si domanda se la sua uscita anticipata dallo show non fosse stata programmata.

Per dei non meglio precisati motivi di salute Barbara Alberti ha lasciato di nuovo la casa del Grande Fratello Vip: la concorrente si era già dovuta allontanare dal reality show per un controllo medico e in tanti via social si sono chiesti se questa volta non abbia deciso di lasciare la Casa per evitare il momento dell’eliminazione. Alberti si trovava infatti in nomination insieme a Fernanda Lessa e Patrick Ray Pugliese e la redazione del programma ha fatto sapere che per il momento il televoto è stato annullato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 26 Gen 2020 alle ore 9:41 PST







La redazione del Grande Fratello Vip ha fatto sapere soltanto che la concorrente ha lasciato il reality show per “un’indisposizione”, e quindi non è chiaro se la scrittrice abbia avuto o meno problemi di salute. Nell’ultima eliminazione, che ha visto in nomination Ivan Gonzalez e Carlotta Maggiorana, a lasciare la casa del Grande Fratello Vip è stato il modello spagnolo che prima di uscire dalla Casa sembrava aver instaurato un certo feeling con Clizia Incorvaia, ex moglie di Francesco Sarcina.