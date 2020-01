GF Vip, Ivan Gonzalez a Clizia: “Mi vuoi come fidanzato?”

Nella casa del Grande Fratello Vip Ivan Gonzalez ha fatto delle avances a Clizia Incorvaia che però sembrerebbe più interessata a Paolo Ciavarro.

Clizia Incorvaia e Ivan Gonzalez sono sempre più vicini nella Casa del Grande Fratello Vip: il concorrente spagnolo ha tentato una maldestra avance verso l’ex moglie di Francesco Sarcina, ma sui social c’è già chi grida allo scandalo.

Clizia Incorvaia e Ivan Gonzalez

Ivan Gonzalez ha tentato di catturare le attenzione di Clizia Incorvaia e prima le ha fatto dei complimenti per i suoi stupendi occhi, poi le ha chiesto se fosse mai stata fidanzata con uno spagnolo. L’ex moglie di Francesco Sarcina ha colto le intenzioni dell’ex tentatore e ha cercato di glissare, anche se secondo qualcuno sarebbe stata visibilmente in imbarazzo. Sui social c’è già chi insinuato che Ivan abbia iniziato a interessarsi a Clizia solo a seguito della nomination, per paura di essere eliminato.

In tanti infatti speravano di veder sbocciare almeno una coppia all’interno di questa edizione allo show, ma al momento sembra che gli unici ad avere un qualche tipo d’intesa siano proprio Clizia e Paolo Ciavarro. Ivan avrà delle chance con la bella modella?





L’ex moglie di Francesco Sarcina durante l’estate 2019 ha ufficializzato la separazione dal padre di sua figlia, il quale ha confessato pubblicamente che lei lo avrebbe tradito con Riccardo Scamarcio, suo migliore amico e testimone di nozze. Clizia Incorvaia a sua volta aveva replicato alle accuse, e ha anche messo definitivamente fine alla relazione col frontman de Le Vibrazioni. Oggi lei e Sarcina avrebbero trovato un equilibrio per il bene della loro bambina, Nina, nata nel 2015.