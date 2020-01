Achille Lauro presenta al Festival di Sanremo 2020 la canzone "Me ne frego": il testo e il significato del brano.

Achille Lauro ha scritto un brano dal titolo Me ne frego con il quale si presenta al Festival di Sanremo 2020 e sul web sono scoppiate enormi polemiche. Infatti, dopo il caos della Rai sulla partecipazione della giornalista Rula Jebreal, non mancano le accuse contro il cantante che ha scelto un titolo che fa discutere. Gli utenti lo accusano di essere fascista, in quanto “me ne frego” è un’espressione alquanto priva di dubbio. La platea social ha reagito in modo netto e talvolta contrastante.

Achille Lauro, Me ne frego

Gli utenti del web hanno bocciato la canzone di Achille Lauro presentata al Festival di Sanremo 2020: il titolo, Me ne frego, solleva enormi dubbi. Tra i tanti commenti e tra le critiche, spicca la presa di posizione di Federico Mello, giornalista Rai di Radio1 e Rai Cultura, che si chiede basito: “Davvero? Sul palcoscenico dell’Ariston uno degli motti più noti del fascismo e dei fascisti? Non si onora così la nostra storia”.

Sono un fan di Sanremo e mi piace Achille Lauro. Leggo però che il rapper poterà in gara quest’anno un brano intitolato: “Me ne frego”. Mi chiedo: davvero? Sul palcoscenico dell’Ariston uno degli motti più noti del fascismo e dei fascisti? Non si onora così la nostra storia. — Federico Mello (@fedemello) 7 gennaio 2020

Non erano mancate nemmeno lo scorso anno le accuse per il brano “Rolls Royce”, che venne interpretato come un inno alla droga.

Insomma, ancora prima di leggerne il testo, molti utenti si sono scagliati contro il trapper romano, che però non pare affatto preoccupato.

Achille Lauro, Me ne frego: il testo

di L. De Marinis – D. Petrella – E. Manozzi – M. Ciceroni – L. De Marinis – D. Dezi – D. Mungai

Ed. De Marinis/Boss Doms Music/Brioche Ed. Mus./Sony/ATV Music Publishing (Italy)/EMI Music Publishing Italia/YF1

Sì

Noi sì

Noi che qui

Siamo soli qui

Noi sì

Soli qui

Fai di me quel che vuoi sono qui

Faccia d’angelo

David di Michelangelo

Occhi ghiacciolo

Dannate cose che mi piacciono

Ci son cascato di nuovo

Ci son cascato di nuovo

Pensi sia un gioco

Vedermi prendere fuoco

Ci son cascato di nuovo

Tu sei mia

Tu sei tu

Tu sei più

Già lo so

Che poi lì

Che non so più

Poi chi trovo

Chi trovo.

Sono qui

Fai di me quel che vuoi

Fallo davvero

Sono qui

Fai di me quel che vuoi

Non mi sfiora nemmeno

Me ne frego

Me ne frego

Dimmi una bugia me la bevo

Sì sono ubriaco ed annego

O sì me ne frego davvero

Sì me ne frego

Prenditi gioco di me che ci credo

St’amore è panna montata al veleno

È instabile

Fragile

È una strega

Solo favole

Favole

A far la scema

È abile

Agile

Quel modo

Insospettabile

O mio Dio sì

Lei

Che dice a me

Voglio te

Ma vuole

Quello che non sa di sé

Dai

Vorresti che buttassi tutto quanto all’aria per te

Si perché

Per un capriccio

Lo sai

Che è cosi

Non si può non si può

Come no

Non mi sfiora nemmeno

Me ne frego

Me ne frego

Dimmi una bugia me la bevo

Sì sono ubriaco ed annego

O sì me ne frego davvero

Sì me ne frego

Prenditi gioco di me che ci credo

St’amore è panna montata al veleno

È una vipera in cerca

Di un bacio

Che poi

Le darò

Io sempre in cerca

Di quello che ho perso

Perdendo

Le cose che ho

Amore dimmi qualcosa

Qualcosa di te

Che non so

Cosi mi prendo anche un piccolo pezzo

Di te

Anche se non si può

Fai quel che vuoi

Me ne frego

Me ne frego

Dimmi una bugia me la bevo

Sì sono ubriaco ed annego

O sì me ne frego davvero

Sì me ne frego

Prenditi gioco di me che ci credo

St’amore è panna montata al veleno

Ne voglio ancora