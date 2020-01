Grande Fratello Vip, Antonio Zequila: “Patrick lo legherei a un palo”

Il web è insorto per le frasi pronunciate da Antonio Zequila su Patrick Ray Pugliese: il concorrente verrà squalificato come Salvo Veneziano?

Antonio Zequila è finito al centro della bufera social per aver pronunciato delle frasi contro Patrick Ray Pugliese: la vicenda sembra essere analoga a quella di Salvo Veneziano e in molti attraverso il web hanno chiesto l’eliminazione del concorrente dal reality show.

Antonio Zequila: la bufera social

“Lo leghiamo qua e gli tiriamo le palle e il coso lì. Lo leghiamo lì e chi lo prende in fronte 100 punti! Sui denti 50 punti! Sui genitali 40 punti! E lo leghiamo e ci giochiamo… Quelle cose fanno male, eh!”, così Antonio Zequila si sarebbe espresso su Patrick Ray Pugliese mentre parlava con Andrea Denver e Aristide Malnati, spiegando loro che il suo “trattamento” per l’ex Gieffino sarebbe stato come quello riservato a “San Sebastiano”.

Le parole hanno indignato il popolo del web, che subito ha chiesto l’eliminazione del concorrente dallo show.

zequila legherebbe Patrick ad un palo e tirargli le palle sui denti, sui genitali con l’amico del conduttore e mister cima che ridacchiano #gfvip pic.twitter.com/58b2On91wH — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) January 29, 2020

La frase di Zequila del resto non sembra essere meno violenta di quelle pronunciate da Salvo Veneziano all’inizio dello show, e che gli sono costate la squalifica immediata dal programma. Il concorrente aveva detto che a Elisa De Panicis e a Paola Di Benedetto sarebbero state “da scannare, lasciando solo la pelle” frase che aveva fatto insorgere i telespettatori e il pubblico social.