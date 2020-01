Scontro tra l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona e il rapper J-Ax

Fabrizio Corona risponde a J-Ax dopo la canzone “Quando Piove, Diluvia”. Nella traccia il rapper canta: “Non sono Corona ma l’apparenza ingabbia“, l’ex re dei paparazzi affida sui social la risposta.

Scontro tra Fabrizio Corona e J-Ax

Fabrizio Corona scrive sui social: “In questa foto hai lo sguardo da criminale, la posa da delinquente, ma hai la fedina penale pulita” e allega una immagine di quando il rapper faceva ancora parte degli Articolo 31.

Attraverso la sua società Atena, Fabrizio Corona scrive: “Giochi con la tua immagine, fingi di essere quello che non sei o forse sei ma non importa a nessuno, perché tu non sei un simbolo e non rappresenti niente. Impara a dare valore alla parola scritta e cantata. Ha un peso e non va usata solo perché ci sta, fa rima o fa ridere.

Studia le storie di vita, studia la cronaca, studia l’attualità. E se hai sbagliato ogni tanto impara a chiedere scusa. Ogni tanto fa bene, è simbolo di intelligenza”. Lo scontro ha inoltre creato sui social due schieramenti chi dalla parte del rapper e chi invece dalla parte di Corona.

Fabrizio Corona era stato condannato a nove anni e otto mesi, dopo aver scontato cinque anni e cinque mesi, nel 2018 aveva ottenuto l’affidamento provvisorio e terapeutico. Successivamente questo gli fu levato dopo alcune violazioni. Il 7 dicembre 2019 è uscito dal carcere di San Vittore ed è stato condotto all’interno di un istituto di cura nei dintorni di Monza.