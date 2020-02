Amadeus ha rivelato ai fan sui social il fastidioso inconveniente da cui sarebbe stato colpito a poche ore dall'inizio del Festival di Sanremo.

A poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo Amadeus ha rivelato di esser stato vittima di un piccolo inconveniente e ha mostrato il problema ai suo fan attraverso i social.

Amadeus: incidente

Mancano poche ore all’inizio del Festival di Sanremo e purtroppo Amadeus ha rivelato attraverso i social di esser stato colpito da un inconveniente piuttosto fastidioso: si tratterebbe dell’orzaiolo, un’infiammazione degli occhi piuttosto fastidiosa. A rivelarlo è stato lo stesso conduttore con un video ironico postato dall’amico Fiorello, il quale nel video gli chiede scherzosamente “secondo lei gliel’hanno tirata?” mentre lui risponde “non ne vedo il motivo!”

Il conduttore ha comunque tranquillizzato i fan specificando che starebbe bene e che lo spettacolo proseguirà come da copione, anche se è fuor di dubbio che la sfortuna quest’anno si sia piuttosto accanita con Amadeus.

Di recente il conduttore è stato al centro di un’accesa bufera per la sua frase “infelice” su Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, a suo dire scelta per la sua capacità “di stare un passo indietro a un grande uomo”.

La frase ha creato un delirio sui social e in tanti si sono scagliati contro il conduttore per la frase incriminata. Lo stesso Fiorello aveva preso le sue difese, così come tanti personaggi del mondo dello spettacolo. Allo stesso tempo però c’è anche chi ha dichiarato che quest’anno “boicotterà” lo show, che quest’anno volge alla sua 70esima edizione. Con Amadeus non saranno presenti le solite 2 vallette bensì 10 “prime donne” famose dello show business.