Il triste addio sui social di Ambra Angiolini: le parole dell'attrice dopo una grave perdita

Ambra Angiolini non è solita pubblicare scatti e video molto intimi sul suo profilo social. Poche ore fa, tuttavia, la bella e brava attrice ha voluto condividere un dolore molto grande che ha colpito lei e la sua famiglia. Dopo un periodo di pausa dal tv e palcoscenico, Ambra è di recente tornata a teatro con il nuovo spettacolo “Il Nodo”. Tutti ovviamente la ricordiamo come la spregiudicata presentatrice di “Non è La Rai”, ma da allora l’artista romana è parecchio cambiata.

A distanza di quasi vent’anni, infatti, di quella ragazzina senza peli sulla lingua è rimasto solo un dolce ricordo. La cantante, infatti, oltre a essere cresciuta come donna è anche diventata un’apprezzata attrice. Dopo la fine della romantica storica d’amore con Francesco Renga dal quale ha avuto due figli, Ambra sembra aver trovato oggi una nuova serenità.

Poche ore fa, ad ogni modo, la splendida 42enne ha postato usi social una foto molto tenera, che ha immensamente commosso i suoi fan.

Ambra Angiolini: dolore immenso

Da grande amante degli animali, Ambra Angiolini aveva con sé da diversi anni un bellissimo pastore tedesco. Purtroppo però, proprio in queste ore l’amico a quattro zampe è deceduto, lasciando nel cuore della sua padrona una immensa tristezza. Per il suo Ulan, fotografato nello scatto in questione, Ambra provava un affetto enorme e la sua scomparsa le ha dilaniato l’anima. Nell’immagine postata su Instagram si vede il figlio Leonardo insieme all’amico peloso mentre giocano in giardino, in uno dei tanti giorni felici passati insieme.