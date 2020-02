Non sono pochi coloro che, dopo la sua presenza nella terza serata del Festival di Sanremo 2020, si sono accorti che Lewis Capaldi assomiglia moltissimo ad una presenza nota della televisione italiana: si tratta di Niki Giusino, il disturbatore più noto della tv.

Lewis Capaldi sosia di Niki Giusino

“Ma lo special guest che ha cantato all’Ariston era Lewis Capaldi o Niki Giusino?”, “Secondo me sono la stessa persona”, “Canta bene Niki Giusino però”. Sono solo alcuni dei post pubblicati dagli utenti Twitter a cui non è sfuggita la somiglianza tra i due. Moltissimi infatti i collage realizzati con le loro due foto a confronto in cui i tratti somatici sono evidentemente molto simili.

A lanciare l’idea sarebbe stata la pagina Instagram di Striscia la notizia che, commentando in diretta la puntata dedicata ai duetti del Festival, ha così scritto: “Finalmente Niki Giusino ha avuto il suo momento di gloria“.

A rincarare la dose ci si è messo anche il diretto interessato, che la mattina seguente ha scritto sul suo account che partecipare a Sanremo è stata un’emozione unica, allegando al post fotografie, video e titoli di giornale che lo ritraevano accanto a Lewis Capaldi.

Visualizza questo post su Instagram SANREMO È STATA Un’emozione UNICA 😂⭐ #lewiscapaldi #nikigiusino #sanremo #sosiaCapaldi #nikigiusinoLewisCapaldi #sosia #rai #mediaset #striscialanotizia @striscialanotizia Un post condiviso da Niki Giusino 🔹 (@nikigiusino) in data: 6 Feb 2020 alle ore 10:52 PST

Il cantante britannico, dal cognome che suggerisce origini italiane, si è esibito sul palco ligure con il brano Someone you loved. Un successo mondiale che ha scalato la vetta nelle classifiche inglesi americane e che è stato molto apprezzato anche al settantesimo Festival della musica italiana.