Sanremo 2020, quando Bugo twittava: “Con Morgan grande intesa”

É ormai diventato virale il tweet pubblicato da Bugo qualche giorno prima di discutere con Morgan, sintomo di un clima ben diverso tra i due.

Su Twitter non si parla d’altro dalla notte tra venerdì 7 e sabato 8 febbraio 2020, quando cioè Bugo e il collega sono stati squalificati dal Festival di Sanremo per essere venuti meno al regolamento. In molti hanno ironizzato sulla questione condividendo un tweet dello stesso Bugo su Morgan risalente a qualche giorno prima che non avrebbe mai fatto presagire ciò che poi è successo.

Il tweet di Bugo su Morgan

“Prove fantastiche, con Morgan grande intesa“. Così recitavano le parole pubblicate dal cantante sul proprio account a cui aveva fatto seguito un altro post in cui si diceva “tranquillo e felicissimo di far parte di tutto questo“. Evidentemente era ancora ignaro di ciò che sarebbe accaduto, in primis il fatto che nelle prove della cover Canzone per te di Endrigo non ci sarebbe stata quella grande intesa decantata.

Prove fantastiche con Morgan grande intesa

— Bugo (@BugattiCristian) February 3, 2020

Morgan ha infatti più volte dichiarato, sia al telefono con Red Ronnie che pubblicamente, di aver avuto delle dissonanze sulle partiture d’orchestra.

Lui ne avrebbe infatti proposte alcune che però i direttori avrebbero giudicato poco soddisfacenti tanto da cambiarle, suscitando la sua ira. Ne sarebbe quindi nata una discussione con lo staff della Mescal, la casa discografica di Bugo. Un clima quindi tutt’altro che sereno che ha avuto la sua escalation pochi minuti prima di entrare sul palco durante la quarta serata.

Stando a diverse ricostruzioni i due si sarebbero insultati a più riprese e Morgan avrebbe persino offeso la famiglia del collega.