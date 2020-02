Morgan contro Laura Pausini: “Fa una nota lunga un quarto d’ora”

Non bastava la lite con Bugo: Morgan si è attirato contro l'ira dei fan di Laura Pausini per una frase al vetriolo contro la cantante.

A Morgan non è bastata la lite con Bugo in diretta al Festival di Sanremo 2020: nella conferenza stampa dello show il cantante si è lasciato sfuggire un commento su Laura Pausini che ha fatto imbestialire il fan club della cantante.

Morgan contro Laura Pausini

Morgan è senza freni: dopo la chiacchierata “rissa” con Bugo, al Festival di Sanremo 2020, l’ex frontman dei Bluvertigo è stato chiamato in conferenza stampa per chiarire quanto successo col collega, e Morgan si è lasciato scappare l’ennesima gaffe, ma questa volta contro Laura Pausini. Il musicista ha dichiarato infatti che l’orchestra si sarebbe complimentata con lui a differenza che con Laura Pausini – in passato – visto che la cantante farebbe “una nota lunga un quarto d’ora”. Insomma, il musicista ha insinuato che la cantante “non farebbe suonare l’orchestra” come si deve.

Il commento non è sfuggito all’ira della rete, e sui social in tanti tra i fan della cantante si sono infuriati per l’ennesimo sfondone di Morgan.





A Sanremo il cantante si è reso protagonista di un episodio che ha ricevuto non poche critiche: nel dietro le quinte lui e il suo collega Bugo si sarebbero dati morsi e pugni poi, una volta saliti sul palco, Morgan avrebbe stravolto il testo del loro brano insultandolo, e Bugo si sarebbe allontanato dal palco senza fornire spiegazioni. I due si sono rimbalzati a vicenda le responsabilità della vicenda e come sempre Morgan è finito nell’occhio del ciclone per quanto detto sul palco del Festival di Sanremo 2020 contro il collega.