Dopo l'enrata nella casa del GF Vip di Pedro, fratello di Pago, tra quest'ultmo e Serena è scoppiata una lite in diretta tv.

Il riavvicinamento di Pago e Serena all’interno della casa del GF Vip non è risultato gradito a Pedro, fratello di Pacifico. Intervenuto nella decima puntata del programma, ne ha spiegato le ragioni di fronte alla coppia per poi mostrare un like che la Enardu ha messo ad una foto di Alessandro Graziani, il tentatore conosciuto a Temptation Island.

GF Vip, lite tra Pago e Serena

Serena ha tentato di spiegare che ad un like su Instagram lei non dà alcuna importanza e che l’ha fatto con lui ma avrebbe potuto farlo con qualsiasi altra persona. A quel punto Pago si è infiammato e ha accusato la fidanzata di poca sensibilità perché a suo dire avrebbe dovuto pensare che a lui avrebbe dato fastidio. “Mi deve far piacere questa roba? Lui è l’uomo per cui hai rovinato la nostra storia”

Serena allora ha attaccato il fratello di Pago, che poco prima aveva spiegato che secondo lui lei ha rovinato il suo percorso all’interno del programma.

“Ti deve dispiacere un uomo di 50 anni che viene qui a farti vedere due like. Ti deve dispiacere la pochezza, il fatto che mi sia stato puntato il dito contro“.

Tra i due è quindi scoppiata una lite, con la Enardu che ha continuato a ribadire che soltanto un ragazzino si arrabbierebbe per una cosa del genere e Pago che ha affermato che invece ci è rimasto molto male. Dopo accuse reciproche i due si sono anche separati fisicamente iniziando a parlarsi da stanze diverse anche durante la pubblicità. “Avremmo dovuto iniziare un nuovo percorso e invece stai già mandando tutto all’aria dopo tre giorni“, ha detto Serena in lacrime chiedendo al compagno di lasciarla sola. Vedendo che la lite si era placata, Alfonso ha quindi detto “vedo che voi due avete avuto un chiarimento“, ma la Enardu l’ha subito smentito: “Tu prendi pan per focaccia Alfonso“.