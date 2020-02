Serena Enardu ha svelato gli accordi presi tra lei e Pago mentre erano sotto le tende della capanna

Attimi di tensione tra Serena Enardu e Pago dopo l’intervento del fratello del cantante nella casa più spiata d’Italia. I due, infatti, sono stati protagonisti di una lite furibonda diventata oggetto di discussione anche fra gli altri coinquilini

I patti tra Serena Enardu e Pago

Nel corso della decima puntata del Grande Fratello Vip i due ex protagonisti di Temptation Island Vip sono stati protagonisti di una lite. Il motivo? Un like di Serena al suo ex tentatore poco prima di entrare nella casa più spiata d’Italia. Dopo l’accaduto, quindi, Serena Enardu ha deciso di sfogarsi con Paola Di Benedetto ed Antonella Elia facendo una rivelazione alquanto inaspettata. In base a quanto dichiarata dalla stessa gieffina, infatti, lei e Pago avevano preso degli accordi su come gestire situazioni simili. Patti, a quanto pare, non affatto rispettati.



Una verità che, in realtà, aveva già fatto trapelare nel corso della diretta del programma quando, rivolgendosi proprio a Pago, Serena Enardu ha affermato: “Non erano questi gli accordi“.

Sfogandosi in seguito con Antonella Elia e Paola Di Benedetto, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha quindi rimarcato tale concetto. A tal proposito ha infatti affermato: “Quando noi siamo sotto le tende della capanna ci diciamo delle cose, decidiamo come reagire ad alcune cose. Diciamo che insieme studiamo come reagire a situazioni come quella di ieri sera. Lui ieri doveva dire “ok Pedro adesso non dico niente poi ne parlo con Serena”. Lui quella reazione l’ha avuta solo per far piacere al fratello. Se lui non si fida di me amen. Sono like, una str***ta, sono fesserie. Ma che importanza ha un like? Cosa c’è dietro? Nulla! Quello che hanno voluto costruire. Io non ho mai detto che mi stavo invaghendo di quello, ma capisci? Alessandro è come se vedessi una tua foto Antonella”.