Nella casa del Gf Vip è scoppiato il primo litigio tra Serena Enardu e Pago: "Non posso pagare per tutta la vita, me ne vado”

Nella casa del Gf Vip 4, nonostante le buone premesse, il rapporto tra Pago e Serena Enardu non sembra procedere a meraviglia. La coppia, reduce da un periodo molto delicato, ha infatti avuto un’accesa lite tra le mura più spiate d’Italia. L’ex tronista di “Uomini e Donne” ha per la precisione accusato il cantante di volerle imporre il proprio pensiero sugli altri concorrenti. Infine la 43enne sarda è scoppiata a piangere, dicendosi pronta ad andarsene dal reality show. “Se hai ancora bisogno di tempo, io me ne vado” sono dunque state le parole di ghiaccio di Serena.

Gf Vip: Serena accusa Pago

Serena Enardu ha accusato Pacifico Settembre di pretendere che lei si comporti come dice lui. Pago, a sua volta, si è difeso sostenendo che Serena è libera di fare quello che vuole.

Pertanto, se desidera restare un po’ da sola, per lui non sussistono problemi. “Faccio degli appunti perché per me è così, non per dire a te cosa fare. Il discorso è molto semplice. Se sei qua puoi fare quello che vuoi, puoi anche decidere di passare tutto il tempo da sola”, ha dunque precisato il musicista.





Infine Pago ha lasciato intendere che quanto accaduto qualche mese fa a Temptation Island Vip non sia stato del tutto cancellato. Il cantante ha infatti ammesso di avere ancora bisogno di tempo per pensare. Così Serena Enardu ha replicato: “Se hai ancora bisogno di tempo, me ne vado, basta che lo dici”. Come detto, l’ex tronista è poi scoppiata in lacrime, sostenendo: “Non è che devo pagare tutta la vita”.

Pago l’ha dapprima seguita in bagno, ma poi i due hanno continuato a litigare sul divano.