A "La Vita in diretta" un Morgan senza freni ha preso di mira Amadeus in relazione alla vicenda con Bugo al Festival di Sanremo

Prosegue la bagarre tra Morgan e Bugo nonostante il Festival di Sanremo sia concluso da quasi una settimana. Anche a “La Vita in diretta”, dunque, sulla questione sono stati chiamati a commentare il manager di Bugo, Valerio Soave, e Andy, grande amico di Morgan dai tempi dei Bluvertigo. Da tale dibattito sono venuti a galla nuovi retroscena, anche se il top della discussione è arrivato nel momento in cui l’artista monzese ha deciso di telefonare in diretta.

Morgan, al secolo Marco Castoldi, ha così lanciato duri attacchi verso alcuni protagonisti del Festival della Canzone Italiana. I suoi bersagli sono stati sia il team di lavoro del suo ex collega, sia il conduttore e direttore artistico della kermesse, ossia Amadeus.

Morgan: retroscena sulla rissa

Morgan si è dapprima duramente scagliato contro Soave, accusandolo di avergli messo le mani addosso alla presenza di numerosi testimoni.

Il cantante ha anche affermato di essere in possesso di un messaggio di Bugo che temeva di essere picchiato anche lui dal suo manager. Secondo il punto di vista dell’agente, ad ogni modo, se davvero ci fosse stata una violenza sarebbero già partite denunce e provvedimenti legali. A quel punto è però intervenuto Alberto Matano per placare gli animi, accusando peraltro Morgan di aver mancato di rispetto ad Amadeus per il suo comportamento.





Così Marco Castoldi ha lanciato il suo attacco anche contro il presentatore di casa Rai. Nello specifico, ha affermato che Amadeus avrebbe sguazzato in tutta questa vicenda. La brutta figura, nelle parole di Morgan, l’avrebbe fatta solo lui, mentre il conduttore si sarebbe preso solo il merito degli ascolti.