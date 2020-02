Il commento di Iva Zanicchi su Morgan e Bugo al Festival di Sanremo 2020: la possibile teoria secondo l'Aquila di Ligonchio

Dall’apice delle sue 3 vittorie al Festival di Sanremo, Iva Zanicchi ha deciso di dire la sua sul caso Morgan e Bugo. Fregandosene altamente di quanto dichiarato dai due ex colleghi, la signora della canzone italiana ha parlato di una possibile teoria complottista che vedrebbe i cantanti d’accordo tra loro. Tale supposizione è stata del resto ampiamente applaudita dai telespettatori de “La Repubblica delle Donne”, programma nel quale la novella 80enne è sempre un’apprezzata ospite.

Iva Zanicchi e la sua teoria

“Ragazzi, non siamo ingenui: era tutto preparato, tutto a tavolino” ha dunque dichiarato Iva a Chiambretti. “Si dovranno anche insultare e picchiare, perché non potranno dire la verità”. La Zanicchi ha poi precisato che secondo lei Morgan è un grande artista, tuttavia non poteva accettare di essere arrivato ultimo.

Il suo giudizio si è quindi spostato sulla performance del brano di Sergio Endrigo nella serata delle cover. “Hanno cantato in modo indecente quella canzone di Endrigo, che si è rivoltato nella tomba. Neanche nei peggiori karaoke, una cosa indecente”.





Iva Zanicchi ha però sottolineato come Bugo e Morgan abbiano litigato proprio un attimo prima di salire sul palco. “Era tutto preparato per me! Per me questo Morgan è un genio”, ha infine concluso. Siamo certi, pertanto, che la questione sul caso dei due cantanti è destinata a mantenersi viva ancora per diverso tempo. Nel mentre, pare che Morgan abbia dichiarato di voler fare pace con Bugo per tornare a cantare insieme a lui.