Morgan ha dichiarato di voler tornare a cantare con Bugo: lo starebbe cercando per cercare di sanare la lite scoppiata a Sanremo

Mentre la polemica su Morgan e Bugo non tende a calare, ecco che il cantante monzese ha espresso un desiderio alquanto inaspettato. Come oramai tutti sanno, il duo è stato squalificato da Sanremo 2020 dopo che Morgan ha cambiato alcune parole del pezzo portato in gara. Bugo, dal canto suo, ha preferito limitare le uscite in pubblico, lasciando parlare il suo manager Valerio Soave. Morgan, al contrario, ha accettato di essere presente come ospite a diversi programmi televisivi, lanciando una serie di provocazioni nei confronti dell’ex partner musicale.

Morgan vuole fare pace con Bugo

Ospite in particolare a Live da Barbara d’Urso, Morgan aveva tenacemente attaccato Bugo sostenendo di avergli fatto “un favore”. In questo modo, infatti, gli avrebbe regalato una grande visibilità, che prima non aveva.

Adesso, ad ogni modo, pare che l’artista abbia cambiato idea. Morgan vorrebbe addirittura tornare a cantare con lui, come confermato da lui stesso durante un collegamento telefonico con Caterina Balivo nella trasmissione Vieni da me. “Lo sto cercando da un po’… Mi piacerebbe risolvere i problemi”, ha dunque affermato il cantante, mentre è tornato a ribadire di essere un artista incompreso.





“Solo Dio mi difende, nessuno mi difende. Quando dico che mi difende solo Dio, dico che sono solo. L’Italia non mi merita”. Secondo Morgan, l’unica a dire la verità è sua madre, anche lei intervenuta nel programma della Balivo. Marco Castoldi ha poi ammesso di non voler più entrare nella sua città natale, Monza. “La cittadinanza ha fatto una cosa medievale: mi hanno cacciato a calci nel sedere nonostante io abbia fatto tanta beneficenza”.