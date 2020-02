Jessica Mazzoli commenta la lite tra Morgan e Bugo: le parole

Jessica Mazzoli ha voluto dire la sua dopo la lite scoppiata tra Morgan e Bugo al Festival di Sanremo 2020.

Jessica Mazzoli, ex compagna di Morgan e madre di sua figlia Lara, ha commentato la lite avvenuta tra l’ex leader dei Bluvertigo e Bugo al Festival di Sanremo 2020.

Jessica Mazzoli contro Morgan

Tra Morgan e Jessica Mazzoli le cose non sono finite nel migliore dei modi, e non è la prima volta che l’ex concorrente di X Factor da contro al suo ex compagno. L’ultimo pretesto è stata ovviamente la discussa lite avuta tra Morgan e Bugo al Festival di Sanremo 2020, dove l’ex frontman dei Bluvertigo ha apertamente insultato il collega umiliandolo sul palco, e guadagnandosi la squalifica dal programma. Jessica ha condannato aspramente l’episodio, e via social ha scritto: “Per me è stata una grande mancanza di rispetto nei confronti di tutte le persone che per anni hanno cercato di affermare il loro lavoro discografico, in questo caso Bugo, e di tutti quelli che sarebbero voluti essere al posto di Morgan.

Come avere una possibilità e buttarla via."





Sull’episodio si sono espressi in tanti, compresi Selvaggia Lucarelli e lo stesso Bugo, che si è detto sotto shock per quanto successo. A prendere le difese di Morgan ci ha invece pensato sua madre che, durante una telefonata a Vieni da Me, ha dichiarato che suo figlio sarebbe “un buono” e che avrebbe fatto tutto quello che ha fatto per amore della musica. La donna ha anche dichiarato che secondo lei Morgan sarebbe stato “messo nelle condizioni di comportarsi così”, e che lei da madre lo avrebbe rimproverato. In tanti si sono apertamente schierati contro il musicista per quanto accaduto a Sanremo 2020.