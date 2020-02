Silvia Provvedi ha parlato pubblicamente nel salotto di Verissimo della sua gravidanza e affermato che a giugno darà alla luce una femmina.

Silvia Provvedi ha scelto lo studio di Verissimo per raccontare per la prima volta in tv la sua gravidanza e il sesso del nascituro: nella puntata che andrà in onda sabato 15 febbraio 2020 la gemella ha rivelato che darà alla luce una femmina.

Silvia Provvedi in gravidanza: sarà femmina

La cantante ha dichiarato che all’inizio era convintissima fosse un maschio, invece le ecografie hanno rivelato il contrario e preannunciato l’arrivo di una bambina. Così l’ha descritta in attesa di darla alla luce a giugno: “Sarà una bambina molto carica di energia. Una Donatella degna erede delle due sorelle e per questo avrà una mamma un po’ pazza!“.

Dopo aver partecipato a diversi reality tra cui l’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip insieme alla gemella Giulia, ha spiegato che ora vuole esclusivamente pensare al suo presente e al suo futuro.

Non un rinnegamento del passato, che ha ammesso di non rimpiangere né dimenticare, ma una messa da parte di quelle esperienze per dedicarsi totalmente a se stessa, al suo compagno e al frutto del loro amore. ha infatti dichiarato di aver trovato un uomo che le ha “rapito il cuore e ridonato il sole” con l quale spera di avere serenità, felicità e unione.





Nell’intervista vi è poi stato spazio per una menzione al suo ex fidanzato Fabrizio Corona. Silvia ha confidato all’omonima conduttrice del salotto di provare tristezza per lui e di augurare serenità al suo futuro e soprattutto a suo figlio. Pur non rinnegando la loro storia e ammettendo che tornerebbe a difenderlo avanti alle telecamere, si è detta contenta che la sua vita si sia evoluta positivamente.

“A volte per fare del bene finisci di non farlo a te stessa, ha concluso.