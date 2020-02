I dati sugli ascolti tv della giornata di San Valentino (14 febbraio 2020) segnano la vittoria del Panariello Conti Pieraciconi show sul GF Vip.

I dati sugli ascolti tv di venerdì 14 febbraio 2020 rivelano la vittoria del Panariello Conti Pieraccioni show sul Grande Fratello Vip: la Rai, dunque, supera di nuovo la Mediaset. Dopo i grandi successi ottenuti nello share e negli ascolti delle serate di Sanremo 2020, la Rai si aggiudica un’altra vittoria. Infatti, mentre il programma di Panariello, Conti e Pieraccioni ha raccolto l’attenzione del 25,6% degli spettatori, il reality di Alfonso Signorini ha invece segnato il 18,7%.





Ascolti venerdì 14 febbraio 2020

La serata di San Valentino, sabato 14 febbraio 2020, ha registrato una nuova vittoria di ascolti tv per la Rai che è riuscita a superare la Mediaset. Dopo il grande appuntamento con Sanremo 2020, che ha segnato record di ascolti in tutte le serate, la Rai segna un altro successo.

Panariello, Conti, Pieraccioni – Lo Show, infatti, ha interessato 5.357.000 spettatori pari al 25.6% di share. Canale 5 con il Grande Fratello Vip 4, invece, ha raccolto davanti al video 3.058.000 spettatori pari al 18.7% di share.

Su Rai2 andava in onda in prima visione l’esordio della terza stagione di The Good Doctor: inizio non brillante, ha interessato 1.365.000 spettatori pari al 5.8% di share. Italia 1 trasmetteva il film in prima tv Security, che ha intrattenuto 1.158.000 spettatori (pari al 5.1% di share). Su Rai3, invece, Maldamore ha raccolto davanti al video 797.000 spettatori pari ad uno share del 3.4%. Rete4 con Quarto Grado guadagna l’attenzione di 1.132.000 spettatori con il 6.2% di share.

Su La7 Propaganda Live ha registrato 868.000 spettatori con uno share del 5%. Tv8 trasmetteva 4 Ristoranti e ha raccolto 542.000 spettatori con il 2.3%. Infine, sul Nove The Rock segna 343.000 spettatori con l’1.6%.