Gf Vip, tre nuove concorrenti entreranno nella Casa

Tre nuove concorrenti entreranno nella casa del Gf Vip: tra loro anche un ex volto di Uomini e Donne.

Al Grande Fratello Vip tre nuove concorrenti varcheranno la soglia della Porta Rossa: a rivelarlo è stato il programma attraverso i suoi canali ufficiali, ma ancora non si conoscono i nomi delle tre nuove vip che entreranno a far parte del reality show.

Gf Vip: tre nuove concorrenti

Chi saranno le nuove concorrenti del Grande Fratello Vip? Per il momento ancora non si hanno certezze in proposito, ma secondo indiscrezioni tra i volti che potrebbero varcare la porta soglia potrebbe esserci Patrizia Rossetti. Stando a quanto rivelato dal programma attraverso i suoi canali ufficiali si tratterà di 3 donne, e pertanto sui social già sono spuntate le scommesse dei fan circa la loro possibile identità: tra le aspiranti concorrenti più accreditate ci sarebbe anche Teresanna Pugliese, ex volto noto ai telespettatori di Uomini e Donne.

Non tutte e tre potrebbero restare a lungo all’interno della casa più spiata d’Italia, e intanto ferve l’attesa dei telespettatori sulla puntata del 17 febbraio.





Per quanto riguarda la nomination del 17 febbraio a uscire dalla Casa potrebbero essere Serena Enardu o Fabio Testi, mentre a ricevere una bella sorpresa all’interno della Casa potrebbe essere Paolo Ciavarro che, secondo indiscrezioni, riceverà la visita di sua madre Eleonora Giorgi e del padre Massimo Ciavarro. Il concorrente ha da poco iniziato una liaison con Clizia Incorvaia, e quindi è probabile che si parlerà di questo durante il suo colloquio con i genitori. I fan intanto si chiedono chi saranno le nuove concorrenti in gara e se la loro presenza porterà un po’ di scompiglio tra gli inquilini del Gf Vip.