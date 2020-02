Gf Vip, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: prima notte di passione

Tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia la passione è alle stelle al Grande Fratello Vip: i due hanno trascorso insieme una notte di passione.

Dopo giorni di baci e avances, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno trascorso la loro prima notte di passione al Grande Fratello Vip: le telecamere della casa hanno cambiato inquadratura sul più bello!

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Durante la notte al Grande Fratello Vip Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno finalmente potuto trascorrere una notte di passione: i due, con le gambe intrecciate sul letto, hanno iniziato a scambiarsi baci appassionati e carezze, ma quando le cose hanno iniziato a farsi un po’ troppo bollenti le telecamere hanno cambiato inquadratura, senza svelare cosa sia successo.





Tra Paolo e Clizia l’intesa era stata evidente a tutti fin dagli inizi del Grande Fratello Vip. Nonostante la coppia sia ormai sempre più unita all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, Eleonora Giorgi, madre di Ciavarro, ha espresso le proprie perplessità riguardo alla possibile durata della storia.

Secondo l’attrice infatti Clizia e Paolo sarebbero in fasi della vita troppo differenti, e la loro storia potrebbe non durare una volta che entrambi siano usciti fuori dalla Casa.

Secondo Eleonora Giorgi i due non sarebbero innamorati, ma ci sarebbe comunque una tenera affinità: la donna ha confessato che durante la scena del loro primo bacio avrebbe cambiato inquadratura per non violare la privacy di suo figlio. Come finiranno le cose tra Paolo e Clizia? I fan sperano che la loro storia d’amore duri anche una volta finito il reality show.