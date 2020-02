Eleonora Giorgi sul bacio di Paolo e Clizia: “Ho spento la tv”

Tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia la passione sembra essere alle stelle, ma per Eleonora Giorgi non sarebbe oro tutto quel che luccica.

Eleonora Giorgi ha voluto dire la sua a proposito del bacio e dell’intimità che si è creata tra suo figlio Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia nella casa del Grande Fratello Vip.

Eleonora Giorgi su Paolo e Clizia

Mentre in tanti stavano aspettando con ansia l’attesissimo bacio tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia e abbiano sognato per i due una storia d’amore, la madre del gieffino Eleonora Giorgi si è detta poco convinta del fatto che i due siano innamorati e ha dichiarato che, durante il loro bacio, per pudore, avrebbe spento la TV. “Mi sono sentita una specie di stalker“, ha confessato la madre di Paolo Ciavarro.





Secondo Eleonora Giorgi tra i due non ci sarebbero i giusti presupposti per una storia d’amore visto che Clizia sarebbe già madre e verrebbe da un matrimonio fallito (quello con Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni) mentre suo figlio Paolo non avrebbe ancora vissuto niente di simile.

Nonostante questo l’attrice ha espresso comunque la sua tenerezza per il bacio che i due concorrenti del Grande Fratello Vip si sono scambiati all’interno del reality show: “Clizia e Paolo sembravano due adolescenti al primo appuntamento.

In quel bacio non c’era carnalità, ma solo tanta dolcezza e purezza. Tanto che sembrava di assistere alla scena di un bellissimo film francese”, ha confessato Eleonora Giorgi. I due riusciranno a contraddire le ipotesi di Eleonora Giorgi? Per il momento in tanti sperano che la liaison duri anche al di fuori del reality show.