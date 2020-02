Gaia Girace lascia L’Amica Geniale: “Voglio fare cose nuove”

Gaia Girace, l'attrice che ha interpretato Lila ne L'Amica Geniale, ha confessato cosa l'ha spinta ad abbandonare il ruolo.

Gaia Girace, la giovane attrice classe 2004 che ha rivestito i panni di Lila nella serie televisiva L’Amica Geniale, ha annunciato che lascerà il suo ruolo a partire dalla terza stagione.

Gaia Girace: addio a L’Amica Geniale

Non senza tristezza Gaia Girace ha deciso di dire addio al ruolo di Lila ne L’Amica Geniale: la giovane attrice ha deciso di rivestire nuovi ruoli, e pertanto nella terza stagione tratta dal best seller di Elena Ferrante sarà in sole tre puntate. Classe 2004 e originaria di Napoli, Gaia ha rivelato che il suo sogno è quello di continuare a fare l’attrice, e che spera che a rivestire il ruolo di Lila sia una persona che ha amato il personaggio tanto quanto lei.





Nonostante non abbia parlato ancora dei progetti in cui forse la vedremo protagonista in futuro, la giovane attrice ha parlato dei rapporti che si sono creati sul set della fiction, e in particolare della sua ammirazione per il regista Saverio Costanzo e per la scrittrice Elena Ferrante, che ha continuato a dispensare consigli sulla realizzazione di alcune delle scene più complesse tratte dal libro.

“Saverio è il mio punto di riferimento.

Possiamo dire che è stata lui la prima persona che ha creduto in me. (…) Elena Ferrante si fa sentire soltanto via mail per dare indicazioni qualche volta, in particolare su quelle scene di estrema importanza.”

In tanti sono in attesa di sapere chi sostituirà Gaia Girace nel ruolo di Lila, mentre il ruolo affidato a Margherita Mazzucco, la Lenù del romanzo, rimarrà probabilmente invariato.