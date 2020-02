Tra cachet e sponsorizzazioni Georgina Rodriguez incasserebbe cifre da capogiro, senza contare gli assegni di Cristiano Ronaldo.

I compensi guadagnati da Georgina Rodriguez e il suo cachet a Sanremo 2020 hanno fatto discutere non poco sui social. Secondo un’indiscrezione circolata in rete la fidanzata di Cristiano Ronaldo riceverebbe ogni mese anche un assegno dal calciatore.

Georgina Rodriguez: gli incassi da capogiro

Secondo un’indiscrezione circolata in rete Georgina Rodriguez percepirebbe un assegno di ben 50 mila euro al mese da parte di Cristiano Ronaldo. Oltre a questi la showgirl otterrebbe circa 8000 euro a post per le sue sponsorizzazioni sui social, senza contare poi le pubblicità e le sue apparizioni televisive, tra cui quella del Festival di Sanremo 2020 (che le sarebbe fruttata circa 25 mila euro, devoluti da Georgina in beneficenza).





La compagna di CR7 ha più volte espresso la volontà di rendersi indipendente economicamente, e per il 35esimo compleanno del campione gli ha regalato un fuori strada nuovo fiammante.

Georgina Rodriguez ha conosciuto Cristiano Ronaldo quando era soltanto una commessa, e in pochissimo tempo la sua ascesa verso il successo e una sempre più elevata popolarità l’hanno resa una delle donne più note dello show business. Lei e il campione hanno avuto insieme una figlia, Alana Martina, ma Georgina accudirebbe come una madre anche gli altri tre figli che Cristiano Ronaldo ha avuto da single (Cristiano Jr e i gemelli).

Durante la sua partecipazione a Sanremo 2020 si era parlato di cifre da capogiro per il cachet che Georgina avrebbe richiesto, ma la notizia non ha trovato conferme e la showgirl ha comunque deciso di devolvere i soldi ricevuti all’ospedale Regina Margherita di Torino.