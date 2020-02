Briney Spears in ospedale: l’incidente mentre ballava

Britney Spears ha avuto un terribile incidente a seguito del quale è stata trasportata d'urgenza in ospedale.

Britney Spears ha avuto un incidente mentre ballava: la cantante è finita in ospedale dove i medici hanno solo potuto constatare la rottura del suo metatarso. Ad annunciare l’accaduto è stato il fidanzato della cantante, Sam Asghari.

Britney Spears: incidente

Britney Spears ha avuto un incidente mentre faceva ciò che le piace di più: ballare. A causa della rottura del metatarso dovrà stare a riposo per un po’ e al momento dell’incidente è stata trasportata in ospedale. Il fidanzato Sam Asghari ha postato uno scatto che li ritrae sereni e sorridenti in ospedale, e per tranquillizzare i fan il personal trainer ha scritto: “Quando ti rompi qualcosa tendi a guarire e a diventare più forte, soprattutto quando sei la mia ragazza. La mia leonessa si è rotta il metatarso (…) le auguro una pronta guarigione”.

La cantante vive con il personal trainer e i due figli, Sean Preston e Jayden, avuti dal suo matrimonio con Kevin Federline, terminato nel 2006 per “differenze inconciliabili”.

Prima d’incontrare Sam Asghari la cantante ha vissuto per anni come “madre single” e com’è noto, nel 2007, ha avuto un crollo nervoso che la spinse a radersi i capelli in un saloon di un parrucchiere di Los Angeles (le immagini diventarono virali in tutto il mondo). Per molto tempo la Spears è stata in una clinica di riabilitazione, e oggi sembra aver finalmente ritrovato la serenità e il proprio equilibrio interiore.