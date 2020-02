Le parole di Paolo Ciavarro dopo le dichiarazioni di sua madre Eleonora Giorgi su Clizia Incorvaia

Sembra proprio che Paolo Ciavarro non sia rimasto particolarmente felice delle parole dette da sua madre Eleonora Giorgi in merito alla sua storia con Clizia Incorvaia. Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip, la popolare attrice è difatti rientrata in Casa insieme all’ex marito Massimo Ciavarro. Al momento dell’incontro tra genitori e figlio, Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip dove si vedevano alcune parti di un’intervista della Giorgi per il magazine Chi.

Paolo Ciavarro: la replica alla mamma

Così le affermazioni della donna non sono piaciute al gieffino, in quanto sua madre non vedrebbe di buon occhio la relazione tra lui e la bella influencer. I due avrebbe infatti delle esperienze di vita troppo differenti, che potrebbero non essere in linea con un futuro roseo per la coppia.

Alla fine della puntata, la stessa Eleonora Giorgi ha voluto sfogarsi sui social precisando di essere rimasta male dalla reazione di Paolo. Nel contempo il figlio d’arte ha però ribadito la sua posizione in confessionale. Mamma e figlio avranno modo di chiarirsi nelle prossime puntate?





L’attrice avrebbe di fatto dichiarato che il figlio non è il prototipo di uomo che la Incorvaia starebbe cercando. “Vedo due ragazzi che si sono incontrati in momenti della vita troppo diversi. […] Clizia ha una bambina, un matrimonio alle spalle. Mentre Paolo non ha ancora affrontato certe situazioni”. Così ha dunque precisato in diretta la Giorgi, spiazzando letteralmente Paolo Ciavarro. “Non me l’aspettavo […] Mia madre è libera di fare quello che crede, io vado avanti per la mia strada”.

Clizia, dal canto suo, pare invece condividere il pensiero della Giorgi: “Paolo è senza pensieri, io invece ho tante cose che pesano su di me“.