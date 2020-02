Clizia Incorvaia ha rifiutato Paolo Ciavarro e lo ha mandato via durante la notte: cosa è successo alla neo coppia del GF Vip 4?

Nessuna nuova effusione nell’oblò per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro la scorsa notte al Gf Vip 4. La modella siciliana non ha infatti lasciato entrare nella sua stanza il ragazzo nonché figlio d’arte. Come si può del resto vedere da una clip apparsa sul web, i due si sono salutati fraternamente prima di andare a letto, mentre lei sembrava alquanto fredda. Clizia non ha dunque concesso al tenero Paolo le loro solite effusioni tra le lenzuola, così il giovane è andato a dormire tutto solo e sconsolato.





Gf Vip: gelo tra Clizia e Paolo

Ciavarro Junior non è nemmeno riuscito a strappare alla bella Incorvaia un piccolo bacio della buonanotte, dal momento che l’influencer continuava a porgergli solo la guancia. La scena ha dunque destato parecchio stupore tra i fan della coppia.

Alcuni, infatti, intravedono in essa il segnale di una crisi imminente. Altri invece pensano che quello di Clizia sia solo un gioco per stuzzicare ulteriormente il biondino romano.

Nel mentre, tra poche ore andrà in onda una nuova puntata del Gf Vip 4 in prima serata su Canale 5. In casa entrerà peraltro qualcuno che potrebbe avere qualcosa da dire su questa storia d’amore appena sbocciata. Si tratta niente meno che di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, ossia i noti genitori di Paolo. Cosa avranno da dire al loro figlio i due attori? Saranno contenti della frequentazione del giovane con la bella Clizia, oppure gli consiglieranno diversamente? Non resta che attendere la nuova diretta per sapere cosa succederà nella Casa più spiata d’Italia.