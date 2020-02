Non paga delle sue continue liti, Antonella Elia si è scontrata anche con Licia Nunez: le discussioni che stanno dividendo la Casa del Gf Vip

Non si placano le polemiche nella Casa del Gf Vip 4: dopo la forte lite tra Antonella Elia e Patrick Pugliese, ecco che ora i concorrenti del reality sembrano divisi in due fazioni. Da un lato Patrick ha detto di non voler più avere niente a che fare con la Elia. Dall’altro quest’ultima starebbe invece soffrendo per la poca chiarezza dell’amica Adriana Volpe.

Secondo quanto dichiarato dalla stessa Antonella, dopo lo screzio con l’ex gieffino, Adriana avrebbe dato ascolto a Patrick senza consultare lei. Per la showgirl si è dunque trattato di vero colpo basso, ma le diatribe non si sono fermate qui. Nella giornata di domenica 16 febbraio la torinese si è infatti scontrata anche con Licia Nunez, dopo che l’attrice l’aveva appoggiata nel momento di sfogo contro Adriana.

Ecco dunque nel dettaglio cos’è successo tra le due protagoniste.

Gf Vip: casa divisa

Nelle scorse ore Antonella Elia e Licia Nunez hanno ripreso a parlare delle recenti discussioni al Gf Vip 4. Nel dettaglio la Elia ha ribadito la sua delusione per il voltagabbana di Adriana dopo la lite con Patrick.





Parlando dunque con la Nunez, la Elia ha sottolineato ancora una volta come la Volpe non le abbia chiesto la sua versione dei fatti. A quel punto l’ex compagna di Imma Battaglia ha però replicato: “Prima di parlare di altri, ho bisogno di sapere che cosa pensi di me”. Antonella ha quindi risposto di non riuscire a a scindere le persone dal gioco. Le successive affermazioni di Licia hanno dunque mandato in bestia la showgirl, ritenendo che la Nunez avesse alzato la voce per provocare una lite tra lei e la Volpe.