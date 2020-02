Diana Del Bufalo ha un nuovo fidanzato? Recenti rumors parlano di una frequentazione con Edoardo Tavassi, fratello dell’ex gieffina Guendalina

Diana Del Bufalo ed Edoardo Tavassi stanno davvero insieme? L’indiscrezione è stata recentemente ripresa da Dagospia, dopo che circolava ormai da qualche tempo sia in rete sia sui magazine di gossip. L’ex cantante di Amici, al momento impegnata a Enjoy su Italia 1, avrebbe dunque un nuovo amore. Messa da parte la travagliata relazione con il collega Paolo Ruffini, l’attrice avrebbe pertanto superato il difficile momento post rottura.

Il merito di questa sua rinascita sarebbe peraltro da riconoscere a un suo amico speciale, conosciuto poco prima di Natale. Si tratta per l’appunto di Edoardo Tavassi, fratello della più nota Guendalina, ex gieffina. Romano a tutti gli effetti, ma lontano al mondo dello spettacolo, l’uomo non ha mai fatto sapere molto di sé, pubblicando poco o nulla anche sui suoi profili social.

Diana Del Bufalo fidanzata dopo Ruffini?

Osservando il profilo Instagram di Edoardo, balza del resto subito agli occhi tra i suoi follower proprio la presenza di Diana Del Bufalo. Gli utenti più attenti avranno anche notato che qualche sera fa la stessa Diana si mostrava stesa sul letto con in sottofondo una voce maschile. L’uomo in questione non si era mostrato alla telecamera, ma forse tutto risulta ora più chiaro…





Diana Del Bufalo ed Edoardo Tavassi avrebbero peraltro già superato la fase del primo flirt. Fra loro sarebbe infatti sbocciato l’amore vero, capace di portar via i brutti ricordi lasciati da Paolo Ruffini. Il comico toscano, per sua stessa ammissione, aveva rivelato di averla fatta soffrire. Inoltre la Del Bufalo, durante un’ospitata a Verissimo, aveva persino dichiarato di essersi risvolta a una psicoterapeuta per superare il malessere generato dal rapporto con Ruffini.