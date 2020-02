Diana Del Bufalo vive in romantica casa tra pittoreschi scorci di Roma: le foto della magione capitolina dell'ex protagonista di "Amici"

La spumeggiante Diana Del Bufalo è tornata di recente al centro del gossip per via della fine della storia d’amore con il collega Paolo Ruffini. Ospite del salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, la soubrette ha anche raccontato di essersi rivolta a uno specialista per uscire dal tunnel dello sconforto in cui era entrata. Tuttavia, sapete dove vive l’ex protagonista di Amici di Maria De Filippi? Ecco le foto della sua romanticissima magione!

L’attrice e cantante vive in una bellissima casa nel cuore della Capitale, che ha arredato completamente a suo gusto. Nella sua abitazione non mancano infatti i fiori e alcuni dettagli assortamente romantici. A renderli noti è stata la diretta interessata in alcune foto pubblicate sul suo profilo Instagram.

Diana Del Bufalo: la casa romana

Una delle stanze preferite da Diana Del Bufalo è senza dubbio il salone. Nella camera in questione è presente un grande divano nelle tonalità del grigio, dove la cantante si rilassa quando dagli impegni quotidiani.





Inoltre l’ambiente molto luminoso è caratterizzato dalle ampie finestre che si affacciano sulla stanza. Nella casa di Diana è poi possibile vedere molte piante e tanti fiori, che decorano sia le tende che le pareti del suo appartamento capitolino. La stanza da letto presenta invece dei colori sul beige e sul rosa, con un look decisamente femminile, che rispecchia appieno il carattere dell’artista. Al centro della camere fa poi la propria presenza un ampio letto matrimoniale con la testata imbottita.

Molti sono poi gli oggetti a cui l’ex compagna di Paolo Ruffini è molto legata. Si tratta nello specifico di libri, ma anche di peluche e di fotografie di quando era bambina. Di fronte al letto appare infine una cassettiera bianca ampia e un angolo dedicato al beauty.