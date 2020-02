Durante l'ultima puntata del GF Vip, Wanda ha commentato la situazione ambigua che si è creata tra Adriana Volpe e Andrea Denver.

GF Vip, commento choc di Wanda

Nella tredicesima puntata del GF Vip si è parlato molto della situazione ambigua che si è venuta a creare tra Adriana Volpe e Andrea Denver in queste settimane. Tra di loro c’è una certa complicità che di certo hanno potuto notare gli stessi concorrenti della casa. La presentatrice però è sposata, e il modello è fidanzato, quindi questi due fatti certi dovrebbero bastare a confutare l’ipotesi di una simpatia spinta tra i due, ma a creare ancora più ambiguità ci ha pensato Wanda Nara.

L’argentina infatti è opinionista del programma e interpellata sull’argomento ha voluto commentare il tutto con semplici ma non banali parole che di fatto hanno lasciato tutti a bocca aperta in studio: “Andrea Denver è gay, sennò non si spiega.

Se mio marito mi vedesse così mi verrebbe a prendere per i capelli“. Per chi ha seguito l’anno scorso la vicenda Icardi-Inter, è ormai abituato a queste uscite forti della modella argentina, ma questa volta la cara Wanda sembra essersi spinta un poco oltre. Ancora il caso non è scoppiato, ma prepariamoci a botta e risposta dei due protagonisti, che nella prossima puntata sicuramente vorranno replicare con i fatti alle parole dell’opinionista argentina.