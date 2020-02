L'opinione di Bugo su Francesco Gabbani resa pubblica sui social: ecco cosa disse di lui il cantante in un post poi rimosso dal web

Passato ormai agli onori della cronaca per la sua eliminazione dal Festival di Sanremo insieme a Morgan, Bugo continua a dividere l’opinione pubblica. Da un lato c’è infatti chi crede che i due ex amici si siano messi d’accordo per catturare l’attenzione mediatica, come sostiene caldamente ad esempio Iva Zanicchi. Tuttavia, non tutti ricorderanno che già qualche tempo fa, precisamente nel 2017, l’artista fece parlare di sé per via di un insulto rivolto niente meno che a Francesco Gabbani.

Bugo e il commento su Francesco Gabbani

In quell’occasione Bugo pubblicò sulla sua pagina Facebook un messaggio con un breve post scriptum che riportava le seguenti parole: “Gabbani m…”, poi rimosso. Intervistato in seguito da Il Fatto Quotidiano, il cantautore spiegò di aver sì decisione di rimuovere il post, ma che comunque non ritrattava la sua opinione.

Si trattava infatti di una risposta per lui sincera a chi gli aveva domandato un’opinione sul collega. Dopo aver visto la performance del toscano a Sanremo, il 46enne aveva dunque accostato Francesco Gabbani a Povia con il suo “I bambini fanno ooh”, definendolo “un pezzo leggero, pompato oltremisura”. All’epoca del fatto, a Cristian Bugatti non interessava ancora il Festival di Sanremo, sentendo di potersi esprimere liberamente. Considerava infatti l’ultima kermesse canora non meritevole di quella di Vasco Rossi nel 1983. Qualcuno dissacrante quanto il Blasco non lo vedeva da allora, ma sicuramente non poteva prevedere che poi anche lui avrebbe avuto a che fare con la gara musicale ligure.