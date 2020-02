Pago e Serena dopo il Grande Fratello Vip: “Noi”

Prove da famiglia allargata per Pago e Serena: dopo l'uscita dal GF Vip i due sono andati a cena con una compagnia speciale.

Dopo l’uscita di Pago dal Grande Fratello Vip lui e Serena Enardu hanno trascorso una serata in compagnia dei figli come una qualsiasi famiglia allargata. A condividere lo scatto è stata Serena che ha scritto nella didascalia alla foto “Noi”.

Pago e Serena Enardu: la cena

Come una qualsiasi famiglia allargata Pago e Serena Enardu – tornati insieme durante la partecipazione al Grande Fratello Vip – hanno trascorso una romantica cena in compagnia dei loro figli. Pago ha avuto un figlio Nicola, durante la sua relazione con Miriana Trevisan. Serena Enardu ha a sua volta un figlio, Tommaso, avuto dall’ex gieffina come madre single visto che il padre del ragazzo l’avrebbe lasciata appena scoperta la gravidanza.





La coppia sembra aver ritrovato la serenità e ora che Pago è uscito dal Grande Fratello Vip i due sembrano godersi il loro tempo in famiglia con la semplicità di una volta.

Tra Pago e Serena la liaison era naufragata durante la loro partecipazione a Temptation Island Vip, ma al Grande Fratello Vip i due sembrano essere riusciti a trovare la serenità. A Verissimo Serena Enardu ha anche dichiarato che oggi non le dispiacerebbe pensare ai fiori d’arancio con Pago e in tanti si domandano se davvero i due possano presto decidere di convolare a nozze. Nella casa del Grande Fratello Vip la coppia ha superato alti e bassi e oggi sembrano finalmente aver deciso di restare insieme cercando di essere come una vera e propria famiglia allargata.