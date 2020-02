Serena Enardu a Verissimo: “Mai tradito Pago”

Serena Enardu ha replicato alle accuse sul suo presunto tradimento e ha detto di essere intenzionata a sposare Pago.

Per la prima volta Serena Enardu si è recata nel salotto di Silvia Toffanin, dove ha parlato della sua relazione con Pago e dei presunti tradimenti che lei avrebbe attuato contro di lui.

Serena Enardu e i tradimenti

Dopo la battuta d’arresto subita a Temptation Island Vip, Pago e Serena Enardu si sono detti addio. Al Grande Fratello Vip i due sono tornati insieme, ma i dubbi sulla fidanzata del cantante sono rimasti: in tanti si sono chiesti se durante la separazione avesse tradito Pago e il dubbio è stato insinuato anche da Pedro – fratello di Pago – che ha rivelato di aver notato dei likes di Serena alle foto di Alessandro Graziani. L’ex gieffina ha dichiarato al salotto di Silvia Toffanin di non aver mai tradito Pago e di essere intenzionata a stare con lui per sempre.





Oggi Serena ha detto di essere pronta anche a sposare il cantante, nonostante prima avesse sempre pensato al matrimonio come una sorta di contratto.

Silvia Toffanin le ha anche chiesto se sarebbe pronta ad avere un’altra figlia ma Serena non ha negato che – dopo essere stata lasciata dal padre di suo figlio dopo un mese di gravidanza – l’idea di averne un’altra la spaventerebbe alquanto. Serena Enardu ha dichiarato di esser voluta entrare a tutti i costi nella casa del Grande Fratello Vip per riprendersi Pago e adesso che sembra finalmente esserci riuscita si è detta pronta a fare sul serio con lui, compreso convolare a nozze. Sarà vero?