Gabriel Garko è stato paparazzato in compagnia di una donna: si tratta di una nuova fidanzata o è solo un'amica? La foto incriminata

Dalla fine della relazione con Adua Del Vesco, la vita sentimentale di Gabriel Garko è stata spesso al centro del gossip. Da qualche tempo, infatti, il noto attore piemontese dichiara di essere felicemente innamorato, ma non ha mai svelato pubblicamente il nome della sua dolce metà. Molti sono stati i rumors su una possibile liaison con il collega Gabriele Rossi, che però nessuno dei due ha mai confermato o smentito chiaramente. Di recente, inoltre, Garko è stato paparazzato in compagnia di una donna, definita già la sua nuova fidanzata. Di chi si tratta?

Gabriel Garko paparazzato con una donna

“Il Corriere Dello Spettacolo” ha pubblicato degli scatti inediti di Gabriel Garko in compagnia di una donna misteriosa. A osservare bene tali foto, si intuisce però chiaramente chi è la persona che accompagna il popolare interprete.

Si tratta difatti di Chiara Giordano, protagonista della prima edizione di Amici Celebrities nonché ex compagna di Raoul Bova. Chiara e Gabriel sono però amici da tanti anni e spesso si trovano a commentare reciprocamente i propri post su Instagram. Fra loro è dunque nato qualcosa di più oppure si tratta solo di un rapporto totalmente amichevole e innocente?

Solo poche settimane fa, ospite di Pierluigi Diaco a Io e te, l’ex modello si era raccontato in maniera autentica con una chiacchierata intima. Nell’occasione Gabriel aveva confessato che la vita perennemente sotto i riflettori lo aveva cambiato, turbandolo anche nel profondo. L’artista si è così trovato costretto a rivolgersi a un’analista, per imparare a non dare troppo peso al giudizio spesso superficiale delle persone. Oggi Garko si dice dunque orgoglioso della persona che è diventata e sopratutto del fatto di non ha più paura di esprimente il proprio parere.