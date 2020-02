Colpo di scena al Trono Over di Uomini e Donne: Remo Proietti torna a corteggiare Gemma Galgani, per la gran felicità della Dama

Come forse nessuno poteva immaginarsi, Remo Proietti è tornato al Trono Over di Uomini e Donne per corteggiare l’inossidabile Gemma Galgani. Non sarà certo una nuova liaison che passerà inosservata, dal momento che sappiamo bene quanto la Dama sia interessata a lui. Si credeva infatti che il cavaliere avrebbe rifiutato l’invito di rientrare in trasmissione per la torinese, ma così non è stato. L’uomo ha di fatto ammesso di essere sempre stato affascinato e attratto da lei, pertanto non avrebbe mai rinunciato a rivederla né al tentativo di iniziare il corteggiamento da capo.

Cosa accadrò dunque adesso? Certamente la coppia si troverà presto a discutere, visto che già prima i due non andavano granché d’accordo. Tuttavia qualcosa di bello potrebbe davvero nascere tra loro, considerato il serio interessamento di entrambi.

Uomini e Donne, Gemma accetta Remo

Dopo il ballo con il suo ex cavaliere, la Galgani ha dunque ammesso di sentirsi obbligata a dire di sì.

“Non possiamo ricostruire da dove abbiamo lasciato, però credo ci sia l’intenzione da parte di entrambi di riprovarci”. Barbara De Santi, ironicamente, ha dunque fatto notare alla donna come dovesse ringraziare Tina Cipollari, che li avrebbe fatti dividere e poi riunire.





Gemma ha infine cercato di capire se Remo avesse messo la testa a posto, considerato il suo “movimentato” passato. L’uomo ha quindi risposto che ci sono stati solo fraintendimenti, generando grande soddisfazione nella Galgani. “Ha cambiato umore all’improvviso”, ha notato a quel punto la Vamp opinionista. Che poi ha tenuto a rimarcare: “Pensare, Jean Pierre, che fino a un mese fa piangeva per te!”. Le solite frecciatine, dunque, che però questa volta non hanno fatto perdere il sorriso alla Dama piemontese.